Нижегородская область вошла в тройку регионов России по упоминании в СМИ в контексте нацпроектов в январе Общество

Нижегородская область вошла в тройку регионов России по упоминании в СМИ в контексте нацпроектов в январе, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Медиалогии".

Краснодарский край, Нижегородская область и Татарстан чаще других регионов упоминались в СМИ в контексте нацпроектов по итогам января 2022 года.

Краснодарский край по упоминаниям нацпроектов в СМИ занял первое место в январе 2022 года с 5,271 тыс. сообщений.

Второе место у Нижегородской области с результатом 4,361 тыс. сообщений. Наиболее интересны в СМИ оказались результаты работы региона в рамках проекта по производительности труда, о создании модельных библиотек, а также об установке в прошлом году 2 873 дорожных знаков на дорогах области.

Тройку лидеров замкнул Татарстан с 3,678 тыс. сообщений.