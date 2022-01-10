Курсы по русскому жестовому языку пройдут в Нижегородском благочинии Общество

Курсы по русскому жестовому языку пройдут в Нижегородском благочинии, сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

В сообщении говорится, что православная община глухих и слабослышащих "Спас", которая располагается на базе храма в честь святого преподобного Сергия Радонежского в Нижнем Новгороде, объявляет набор волонтеров для обучения русскому жестовому языку.

Община слабослышащих при храме существует уже 15 лет. Это активные прихожане, которые участвуют в церковных таинствах.

Занятия начнутся 3 марта и будут проходить в онлайн-формате два раза в неделю. Обучение бесплатное.

Подробную информацию о старте и продолжительности курса можно узнать по телефону +7 922 178 91 81.