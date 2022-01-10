Нижегородские предприниматели могут уменьшить налог при использовании наёмного труда

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Индивидуальные предприниматели могут уменьшить налог при использовании наёмного труда, сообщает Федеральная налоговая служба. Специалисты разъяснили порядок снижения суммы налога.
Согласно информации, снижение суммы налога возможно, если ИП совмещают патентную и упрощенную системы налогообложения (ПСН и УСН). Условием для снижения будет использование труда наёмных работников только в деятельности, облагаемой в рамках одного из указанных спецрежимов.
Например, предприниматель использует наёмный труд только в деятельности, подлежащей налогообложению в рамках УСН. В этом случае он вправе уменьшить налог по патенту на сумму уплаченных за себя страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование без применения ограничения в виде 50%.
Индивидуальный предприниматель также может уменьшить налог по УСН на сумму страховых взносов, уплаченных за себя, а также в отношении выплат и иных вознаграждений своим работникам с учётом ограничения в 50%.
Аналогичный порядок следует применять при уменьшении налога, если ИП совмещает УСН и ПСН, используя труд наёмных работников только в деятельности, облагаемой в рамках патентной системы налогообложения, добавили в ФНС.
Подробности - в письме ФНС России от 07.02.2022 № СД-4-3/1383@.
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