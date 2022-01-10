Нижегородские предприниматели могут уменьшить налог при использовании наёмного труда Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Индивидуальные предприниматели могут уменьшить налог при использовании наёмного труда, сообщает Федеральная налоговая служба. Специалисты разъяснили порядок снижения суммы налога.

Согласно информации, снижение суммы налога возможно, если ИП совмещают патентную и упрощенную системы налогообложения (ПСН и УСН). Условием для снижения будет использование труда наёмных работников только в деятельности, облагаемой в рамках одного из указанных спецрежимов.

Например, предприниматель использует наёмный труд только в деятельности, подлежащей налогообложению в рамках УСН. В этом случае он вправе уменьшить налог по патенту на сумму уплаченных за себя страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование без применения ограничения в виде 50%.

Индивидуальный предприниматель также может уменьшить налог по УСН на сумму страховых взносов, уплаченных за себя, а также в отношении выплат и иных вознаграждений своим работникам с учётом ограничения в 50%.

Аналогичный порядок следует применять при уменьшении налога, если ИП совмещает УСН и ПСН, используя труд наёмных работников только в деятельности, облагаемой в рамках патентной системы налогообложения, добавили в ФНС.

Подробности - в письме ФНС России от 07.02.2022 № СД-4-3/1383@.

Ранее сообщалось, что нижегородские самозанятые могут получить льготные микрозаймы на сумму до 500 тысяч рублей под 2,75% годовых на срок до двух лет. Данная программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".