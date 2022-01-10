Андрей Турчак: "Единая Россия" окажет гуманитарную помощь эвакуированным с Донбасса жителям Общество

Сводная группа из добровольцев "Молодой Гвардии Единой России", "Молодежки ОНФ" и движения "Мы вместе" под руководством замруководителя партийной фракции Игоря Кастюкевича уже приступила к работе в Ростовской области

Вместе с главой региона и МЧС они определили необходимый объем помощи: это и детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и многое другое, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России".

"Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область – в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии в ряде других субъектов", - сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, актив "Единой России" в регионах, депутаты всех уровней также будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты.

"Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения – помогают там, где помощь реально необходима", - добавил он.

Напомним, 19 февраля нижегородское региональное отделение "Единой России" открыло счет для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. Это было сделано по поручению губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения "Единой России" Глеба Никитина.

"В связи с осложнившейся обстановкой на Донбассе и начавшейся эвакуацией жителей, региональное отделение "Единой России" и наш волонтерский штаб начали сбор гуманитарной помощи для беженцев. С первого дня стали поступать звонки и обращения от нижегородцев, которые хотят помочь, спрашивают, как это можно сделать. К акции сразу присоединились наши активисты, депутаты, волонтеры, сторонники, они передают предметы первой необходимости, перечисляют деньги для людей, которые вынуждены бежать из своей страны, спасая себя и своих детей. Нижегородцы всегда готовы прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Спасибо всем, кто уже откликнулся, кто не остается в стороне!" - заявил руководитель исполкома и волонтерского центра регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

Также на базе местных отделений "Единой России" в городских округах и районах области открыты пункты сбора гуманитарной помощи, куда можно принести продукты питания длительного хранения, гигиенические средства, детские вещи. Как сообщают представители Ростовской области, на данный момент есть потребность в одноразовом постельном белье.

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения "Мы вместе", представителей "Молодой Гвардии Единой России", "Молодежки ОНФ". Также депутаты "Единой России" окажут помощь беженцам - парламентарии посетят пункты временного размещения беженцев и окажут людям необходимую поддержку.