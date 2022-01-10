Нижегородских волонтёров приглашают принять участие в премии "Признание" Общество

Жителей Нижегородской области, а также организации из сферы помощи и поддержки людей старшего поколения пригласили принять участие в номинациях "Добрососедство и забота" и "Территория заботы" федеральной премии "Признание".

Премия "Признание" учреждена в 2021 году коалицией НКО "Забота рядом" и альянсом "Серебряный возраст", поддерживающим тему активного долголетия в России. Премия проводится при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Как рассказали организаторы, цель данной премии - продвигать идеи и популяризировать практики общественной заботы о людях старшего поколения, развивать ценности активного долголетия с целью повышения качества жизни граждан в пожилом возрасте.

Так, на премию могут претендовать органы территориального общественного самоуправления, общественные советы, представительные органы, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, инициативные группы, добровольческие объединения и отдельные добровольцы - все, кто занимается созданием и поддержкой пространств, доступных и комфортных для людей старшего поколения. Премию также можно получить за значительный вклад в соседскую заботу о людях старшего поколения и повышение качества их жизни.

Заявки на участие участие в премии принимаются до 20 марта 2022 года.

Подробная информация о премии "Признание" размещена по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области все волонтёрские организации объединились для помощи жителям региона в сложной ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Добровольцы оказывают помощь людям, которые соблюдают самоизоляцию.

Напомним, в Нижнем Новгороде стартовал приём заявок на конкурсный отбор для предоставления грантов из бюджета региона при софинансировании Фонда президентских грантов. Прием заявок будет проводиться по 3 марта 2022 года. В его рамках на поддержку социальных проектов в Нижнем Новгороде направят более 100 млн рублей направят.