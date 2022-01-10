Нижегородконцерт дарит скидку 30% на концерт ансамбля "Поющие гитары" Культура и отдых

Фото: предоставлено коллективом

Нижегородконцерт дарит скидку 30% на концерт ансамбля "Поющие гитары". Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, ансамбль выступит в ДК "ГАЗ" 23 февраля.

Организаторы отмечают, что "Поющие гитары" являются первым вокально — инструментальным ансамблем, завоевавшим всесоюзную известность и любовь, родоначальником жанра ВИА в СССР, который стал образцом и примером для многочисленных последователей и подражателей.

Многие известные, талантливые музыканты начинали свой путь к популярности и славе в "Поющих гитарах "– это И. Понаровская, Ю. Антонов, А. Розенбаум , А. Асадуллинин и многие другие.

Участники легендарного ансамбля: Евгений Броневицкий, один из основателей ансамбля c 1966 года, первый участник, , Василий Борисов — участник коллектива с 1970 года, Владимир Васильев " Царь ", участник ансамбля с 1974 года, оригинальный исполнитель песен "Летний Вечер", сооавтор песни "Кара-Кум", сыгравший 900 концертов в зонг-опере "Орфей и Эвридика" с "Поющими Гитарами", бывший участник ансамблей "Добры Молодцы", "Круг", и "Цветы" Стаса Намина. Валерий Кочегуро, композитор и автор-исполнитель таких полюбившихся произведений, как: "Весна", "Метель", "Санкт-Петербург", "Поющие гитары" и "Родина" — участник ансамбля с 2003 года. Единственная солистка, украшающая коллектив, Милена Вавилова, участница ансамбля с 2004 года.