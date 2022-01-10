Похолодание до -13° ожидается в Нижегородской области к концу недели Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Похолодание до -13° ожидается в Нижегородской области к концу недели.

По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня в регионе ожидается переменная облачность, 0..+2°, ветер юго-западный, умеренный. Вечером возможен небольшой снег.

22 февраля на фоне пониженного давления ожидается также переменная облачность, сильный снег, сильный туман. При этом температура воздуха ночью и днем будет составлять +1..+3°. В праздничный день 23 февраля в Нижегородской области также будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться в пределах +1..+3°.

А вот 24 февраля в регионе заметно похолодает. Так, ночью столбики термометров понизятся до отметки в -8..-10°, а днем воздух прогреется до -2..-4°, ветер слабый.

В пятницу, 25 февраля в Нижегородской области ожидается малооблачная погода. Ночью -11..13°, днем -1..-3°, ветер южный, умеренный.

К выходным в регионе вновь вернется оттепель. Синоптики прогнозируют небольшой снег и плюсовую температуру.