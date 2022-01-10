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Общество

Нижегородские школьники и педагоги примут участие в отборе на смену "Содружество Орлят России"

21 февраля 2022 10:11  [289] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские школьники и педагоги примут участие в конкурсном отборе на всероссийскую смену "Содружество Орлят России". Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Согласно информации, с 21 по 25 февраля 2022 года проходит заявочная кампания на участие в конкурсном отборе на всероссийскую смену "Содружество Орлят России" для участников программы развития социальной активности учащихся начальных классов "Орлята России".

Всероссийская программа развития социальной активности учащихся начальных классов "Орлята России" реализуется в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование" Российским движением школьников совместно со Всероссийским детским центром "Орленок" и направлена на создание условий воспитания социально ответственной личности учащихся начальной школы общеобразовательных организаций.

В реализации программы от Нижегородской области принимает участие более 260 общеобразовательных организаций из 41 муниципального района, муниципального и городского округов региона -  350 педагогов и 8 000 учащихся.

В конкурсном отборе от Нижегородской области будут принимать участие более 800 учеников четвертых классов вместе со своими учителями из 50 общеобразовательных организаций региона.

"Конкурсный отбор - это отличная возможность для участников Всероссийской программы "Орлята России" проявить свои навыки и знания, полученные ими при прохождении семи образовательных треков в течение учебного года", - рассказал ведущий эксперт ФГБУ "Росдетцентр", координатор программы "Орлята России" в Нижегородской области Никита Тарасов.

Для учеников первых-вторых классов в летние каникулы будут организованы пришкольные лагеря с тематическим компонентом образовательных треков программы "Орлята России", а для участников программы из третьих классов в Нижегородской области, на базе детских центров "Лазурный" и "Салют", состоятся губернаторские профильные смены.

Тематическая смена "Содружество" пройдет во всероссийском детском центре "Орленок" на побережье Черного моря с 13 по 26 мая 2022 года.

Подробная информация о правилах участия в конкурсном отборе – на официальном сайте Российского движения школьников и на странице реализации всероссийского проекта "Навигаторы детства" в Нижегородской области.

Национальный проект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы", "Социальные лифты для каждого", "Социальная активность", "Патриотическое воспитание".

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Теги:
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