НОФ выступила генеральным партнером II Нижегородского лыжного марафона Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Нижегородская областная фармация (НОФ) выступила генеральным партнером II Нижегородского лыжного марафона. Об этом сообщает НОФ.

Согласно информации, поддержка спортивных мероприятий, которые проходят в регионе, давно стала традицией для государственного предприятия.

Второй нижегородский лыжный марафон проходил 19 и 20 февраля на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде. Он собрал более 300 спортсменов и любителей не только из Нижегородской области, но и со всей России. Еще около 150 человек приняли участие в гонках на 15 и 7,5 км.

Среди почетных гостей на соревнованиях присутствовали: заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин; заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов; Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Евгений Дементьев и советник губернатора Нижегородской области по спорту Владимир Холопов. Обращаясь с приветственным словом от имени генерального партнера к гостям и участникам марафона, заместитель генерального директора ГП НО "НОФ" Виктор Охотников подчеркнул, что проведение таких мероприятий является стимулом к развитию лыжного спорта в регионе и пропаганде здорового образа жизни в целом.

Нижегородскую областную фармацию на марафоне представила команда из 5 спортсменов: Сергей Глаз, Максим Королев, Игорь Платнов, Егор Родин и капитан команды Мария Смирнова. Мужчины бежали дистанцию в 50 км, а девушка – 30 км.

По итогам соревнований Мария Смирнова показала пятый результат на дистанции 30 км среди женщин в возрастной группе 19-29 лет. Она пробежала дистанцию за 1 час 29,5 минут. Егор Родин занял 40, а Сергей Глаз – 55 место в самой многочисленной возрастной категории – мужчины 19-39 лет. Игорь Платнов и Максим Королев показали в группе мужчин 40-49 лет соответственно 31 и 45 результаты.

20 февраля на дистанцию 15 км вышли, в основном, юноши и девушки от 15 лет, а самую короткую дистанцию – 7,5 км – бежали дети с 10 лет и старше. Ни капризы погоды, ни скользкая трасса не испортили юным спортсменам настроение. Все они продемонстрировали хорошую физическую подготовку, выдержку, спортивный характер, и в конечном итоге - отличные результаты.

Победителей в разных возрастных категориях поздравили и наградили памятными подарками советник губернатора Нижегородской области по спорту Владимир Холопов и заместитель генерального директора ГП НО "НОФ" Виктор Охотников. "В прошлом году лыжный марафон впервые прошел на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде, а сегодня мы уже можем констатировать становление традиции проведения таких соревнований на нижегородской земле. И нам очень приятно, что Нижегородская областная фармация становится частью этой традиции", - подчеркнул Виктор Охотников.