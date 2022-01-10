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Политика

Роман Любарский: "Исполнение положений народной программы лежит в основе всей нашей работы"

21 февраля 2022 10:53  [2252] Политика

Фото: пресс-служба партии

В Нижнем Новгороде состоялось заседание рабочей группы по реализации Народной программы, с которой "Единая Россия" шла на выборы в сентябре 2021 года. В ней были учтены все значимые предложения и инициативы жителей, которые они озвучивали в ходе встреч, в том числе и конкретные задачи по развитию Нижегородской области и улучшения качества жизни нижегородцев. Обсуждение прошло на площадке регионального Штаба общественной поддержки.

"Мы видим, какой объем решений уже принят на федеральном и региональном уровнях. Это постоянно действующий процесс, который лежит в основе всей нашей работы сейчас. И каждый год, по поручению руководящих органов партии, мы будем отчитываться перед жителями за проделанную работу", - отметил депутат Государственной Думы, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета "Единой России" Роман Любарский.

Он дал поручение закрепить в регионе депутатов разного уровня за определенными блоками Народной программы, чтобы они всегда были готовы ответить перед людьми за реализацию отдельных поручений.

Как рассказала первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина, все базовые положения Народной программы находятся в проработке, и уже сейчас есть первые результаты. Практически по каждому направлению документа удалось принять конкретные меры.

"В приоритете для жителей – качественная и доступная медицинская помощь. Сейчас идет реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, и принимаются все меры для своевременного выделения средств на лекарственные препараты. В этой связи мы закладываем дополнительные средства из бюджета не только для льготников, но для пациентов с орфанными заболеваниями. Продолжается строительство ФАПов и модернизация больниц. В этом году у нас идет ремонт ключевого учреждения здравоохранения – детской областной больницы", - рассказала Ольга Щетинина.

Большое количество обращений от жителей при формировании Народной программы касалась вопросов газификации. Депутаты "Единой России" внесли предложения по социальной поддержке при проведении догазификации. По решению губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения "Единой России" Глеба Никитинав бюджет Нижегородской области планируется включить более 190 млн рублей для субсидирования участникам программы догазификации части расходов на доведение газа до домовладений. Размер социальной поддержки при подключении к газу в регионе составит до 160 тысяч рублей.

Еще одно из важнейших направлений – развитие образовательной системы. Нижегородская область первой в стране начала реализацию программы по капитальному ремонту школ. В этом году выделено порядка 800 млн рублей для ремонта 91 школы и 61 детского сада. Еще 10 школ будут капитально отремонтированы и оборудованы на федеральные средства.

"В Нижегородской области не просто удалось сохранить объемы прошлого года, но и увеличить их в два раза, благодаря запуску федеральной программы. Создание инфраструктуры для семей с детьми, комфортных условий для учебы ребят – то, что звучало на каждой встрече от жителей. На всю страну выделяются колоссальные средства на строительство и капремонт школ. Такой беспрецедентной программы не было никогда", - отметил Роман Любарский.

Также в Нижегородской области уже закуплено 137 новых школьных автобусов для перевозки детей в отдаленных населенных пунктах.

Ольга Щетинина отдельным направлением работы выделила модернизацию объектов культуры.

"Мы заложили средства на полную модернизацию нашего Театра оперы и балеты и на ремонт Театра юного зрителя. Благодаря работе с правительством Нижегородской области в области создаются модульные библиотеки и виртуальные кинозалы. Также мы продолжаем работу по ремонту сельских Домов культуры и оснащению их новым оборудованием", - рассказал Ольга Щетинина.

Уделяется внимание всем направлениям Народной программы. Например, по инициативе и при поддержке депутатов "Единой России" на 764 млн рублей увеличены ассигнования дорожного фонда, 300 млн рублей выделяется на поддержку сельхозтоваропроизводителей, дополнительные средства в размере 738 млн рублей заложены на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда.

Напомним, при формировании Народной программы нижегородцы внесли более 215 тысяч предложений. Среди основных направлений жители назвали строительство и ремонт дорог, модернизацию здравоохранения, приведение в порядок объектов социальной инфраструктуры, благоустройство территорий.

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Теги:
Государственная Дума Единая Россия
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