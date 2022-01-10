Кампания 800-летия Нижнего Новгорода "Начало нового" признана лучшей в одной из номинаций премии "Серебряный лучник" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Кампания "Начало нового", реализованная в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода, признана лучшей в номинации "Развитие и продвижение территорий" XXV Национальной премии "Серебряный лучник". Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, лауреатов премии – из числа тех, кто был включен в шорт-лист, – объявили в Москве после заключительного этапа отбора – очной защиты проектов.

"Считаю, что победа досталась команде абсолютно заслуженно. Коммуникационная кампания проработана в деталях, она показала свою эффективность как на региональном, так и на федеральном уровне. Благодаря проделанной работе нам удалось привлечь внимание к городу и региону. О Нижнем Новгороде писали ключевые федеральные СМИ и блогеры, в проекты удалось вовлечь тысячи жителей", - сказал заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Также бренд "Нижний 800" по решению жюри вошел в тройку лучших проектов номинации "Маркетинговые коммуникации".

Напомним, что кампания "Начало нового" также была признана "Лучшим региональным проектом" на премии "Серебряный лучник"- Приволжье.

СПРАВКА:

"Серебряный лучник" - национальная премия в области развития связей с общественностью. Она была учреждена 25 июня 1997 года, в числе ее основателей – Российская ассоциация по связям с общественностью, Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России.