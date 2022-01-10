Жителей Нижегородской области предупредили о помехах в телеэфире в ближайшие недели Общество

Фото: РТРС

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На территории Нижегородской области в период с 21 февраля по 16 марта может наблюдаться кратковременное прерывание телесигнала в утреннее время — с 11:00 до 13:00. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Как пояснили специалисты, это связано с началом так называемой весенней солнечной интерференции - засветкой антенн земных станций Солнцем, которая влияет на телесигналы спутников связи. Продолжительность помех составляет от нескольких секунд до 15 минут.

Солнечная засветка проявляет себя дважды в год в период 3,5 недель до и после дня весеннего и осеннего равноденствия (20—21 марта и 21—22 сентября соответственно), когда Солнце пересекает небесный экватор. В это время светило на несколько минут оказывается позади спутника связи, на одной линии с приемной земной станцией - и сигналы спутника глушатся более мощными сигналами Солнца.

Современные цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции, поскольку радиотелевизионные станции переходят на приём сигнала с резервного спутника. Тем не менее, не все приёмники способны быстро поймать восстановившийся сигнал.

Так, телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут выдавать ошибки. Если изображение в течение 15 минут не придёт в норму, необходимо перезапустить оборудование, выключив его на некоторое время из розетки, или запустить в меню автопоиск каналов.

Напомним, новый телеканал "Волга 24" с 1 января 2022 года начал своё вещание на 25 позиции в IP-TV "Ростелекома" - на месте канала "Время Н".