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Дуэт нового джаза из Швейцарии выступит в нижегородском "Арсенале" 15 марта. Об этом сообщается на сайте Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ "Арсенал").
Согласно информации, гитарист Кристиан Дзатта и пианист Робинсон де Монмоллен назвали свой дуэт "New York Duo", так как сотрудничество двух соотечественников началось именно в США, куда они приехали знакомиться с современным джазом в его естественной среде обитания.
Отмечается, что Дзатта и Монмоллен начали играть вместе в 2018 году, создавая авторские композиции вместе с переработанными джазовыми стандартами. Формат дуэта оказался как нельзя более подходящим: между музыкантами чувствуются взаимодействие, внутренняя энергия и импровизационная свобода — все то, что выделяет джаз среди множества других жанров.
Кристиан Дзатта (Christian Zatta) играет на гитаре, а Робинсон де Монмоллен (Robinson de Montmollin) на фортепиано.
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