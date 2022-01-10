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Культура и отдых

Дуэт нового джаза из Швейцарии выступит в нижегородском "Арсенале" 15 марта

21 февраля 2022 15:18  [257] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дуэт нового джаза из Швейцарии выступит в нижегородском "Арсенале" 15 марта. Об этом сообщается на сайте Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ "Арсенал").

Согласно информации, гитарист Кристиан Дзатта и пианист Робинсон де Монмоллен назвали свой дуэт "New York Duo", так как сотрудничество двух соотечественников началось именно в США, куда они приехали знакомиться с современным джазом в его естественной среде обитания.

Отмечается, что Дзатта и Монмоллен начали играть вместе в 2018 году, создавая авторские композиции вместе с переработанными джазовыми стандартами. Формат дуэта оказался как нельзя более подходящим: между музыкантами чувствуются взаимодействие, внутренняя энергия и импровизационная свобода — все то, что выделяет джаз среди множества других жанров.

Кристиан Дзатта (Christian Zatta) играет на гитаре, а Робинсон де Монмоллен (Robinson de Montmollin) на фортепиано.

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Теги:
Арсенал Музыка
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