Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода собрали гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса Общество

Городская Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода собрали гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 21 февраля по инициативе председателя городской Думы Олега Лавричева группа активистов под руководством председателя Молодежной палаты Артема Чагаева привезла продукты питания в пункт приема гуманитарной помощи, организованный в региональной общественной приемной партии "Единая Россия".

Олег Лавричев отметил, что никто не может оставаться равнодушным в ситуации, когда мирные граждане, вынужденно покидают свою страну, остаются без пищи и крова.

По словам координатора региональной общественной приемной партии "Единая Россия" Шамиля Мансурова, в пункт приема гуманитарной помощи на улице Рождественской, 38 различные товары передали уже более 50 нижегородцев.

Ранее в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.

Напомним, что около 1000 беженцев из Донбасса прибудут в Нижегородскую область.