Операция "Злостный должник" пройдёт на дорогах Нижегородской области с 21 по 28 февраля Общество

Фото: пресс-служба ГИБДД Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

На территории Нижегородской области на этой неделе - с 21 по 28 февраля - будет проходить профилактическое мероприятие "Злостный должник". Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Согласно информации, целью данного мероприятия является обеспечение принципа неотвратимости наказания. Операция станет дополнительной мерой воздействия в отношении нарушителей ПДД, имеющих значительное количество неоплаченных штрафов.

Нижегородская Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в течение 60 суток, влечет удвоение его суммы, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Напомним, на территории Нижегородской области с 7 по 13 февраля проводилась оперативно-профилактическая акция "Встречная полоса". В результате за выезд на "встречку" на участках, где это строго запрещено, к административной ответственности были привлечены 150 водителей.

Ранее ГИБДД озвучила причины большинства ДТП в Нижегородской области.