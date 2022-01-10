Операция "Злостный должник" пройдёт на дорогах Нижегородской области с 21 по 28 февраля

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На территории Нижегородской области на этой неделе - с 21 по 28 февраля - будет проходить профилактическое мероприятие "Злостный должник". Об этом сообщает региональная ГИБДД.
Согласно информации, целью данного мероприятия является обеспечение принципа неотвратимости наказания. Операция станет дополнительной мерой воздействия в отношении нарушителей ПДД, имеющих значительное количество неоплаченных штрафов.
Нижегородская Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в течение 60 суток, влечет удвоение его суммы, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Напомним, на территории Нижегородской области с 7 по 13 февраля проводилась оперативно-профилактическая акция "Встречная полоса". В результате за выезд на "встречку" на участках, где это строго запрещено, к административной ответственности были привлечены 150 водителей.
Ранее ГИБДД озвучила причины большинства ДТП в Нижегородской области.
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