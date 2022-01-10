Снижение количества вызовов в службу "112" отмечено в Нижегородской области Общество

Фото: сайт правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Снижение количества вызовов в службу "112" отмечено в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно информации, с 14 по 20 февраля в центр обработки вызовов системы "112" Нижегородской области поступило 36 613 обращений, что на 718 звонков меньше, чем на предыдущей неделе, и на 3 850 обращений меньше, чем в период с 31 января по 6 февраля.

В частности, в службу газа поступил 261 вызов (+27%), в пожарную службу - 189 звонков (-21%). В службу скорой помощи обращались 9 149 раз (-10%), в полицию – 3 578 (+10).

Начальник отдела центра обработки вызовов системы "112" Сергей Бучацкий отметил рост количества звонков в службу газа. Он напомнил, что при обнаружении запаха газа необходимо выключить газовую плиту, перекрыть кран подачи газа, проветрить помещение и вызвать специалистов газовой службы по телефону 112.

Напомним,что если телефонная линия занята, звонящий может быть переведен на интеллектуальный автоответчик, который предложит выбрать необходимую службу для обращения из списка. Людям с ограничениями по зрению необходимо заранее запрограммировать в телефонном аппарате кнопку быстрого набора номера "112". Также важно указать телефонный номер, на который сможет перезвонить оператор при необходимости.

Людям с нарушением слуха в SMS-сообщении на номер "112" необходимо вначале написать фразу "Я ГЛУХОЙ" для дальнейшего взаимодействия с оператором. Далее нужно указать ФИО, возраст (если требуется медицинская помощь), подробный адрес, коротко описать, что случилось, кто откроет дверь (в случае выезда специалистов на дом). Специалисты примут обращение и при необходимости зададут уточняющие вопросы через SMS-сообщения.