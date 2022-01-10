Волонтерский штаб #МыВместе окажет помощь вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Волонтерский штаб #МыВместе окажет помощь вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба штаба.

Согласно информации, добровольцы будут помогать в пунктах временного размещения, при распределении гуманитарной помощи. Также они смогут быть автоволонтерами либо, при наличии соответствующих профессиональных компетенций, выступать педагогами, аниматорами для детей.

Волонтерами могут стать люди от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Желающим стать добровольцами необходимо зайти на сайт волонтерского штаба #МыВместе.

Также в рамках проекта #МыВместе организованы центры сбора гуманитарной помощи. Список вещей и продуктов, которые принимаются в пунктах сбора, – в приложении к данному релизу.

Напомним, около тысячи жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, планируется разместить в санаториях, пансионатах и на базах отдыха в Нижнем Новгороде, Дзержинске, в городе Бор, Богородском, Володарском, Кстовском, Павловском районах.

Работу волонтерского штаба #МыВместе координируют региональное отделение Общероссийского народного фронта "За Россию". Штаб акции объединяет нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия", региональный ресурсный центр добровольчества "Нижегородская служба добровольцев", НРО ВОД "Волонтеры Победы", региональные отделения мотоклуба "Ночные волки" и мотоклуба "Ночные валькирии" и др.

Ранее в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.

Напомним, что около 1000 беженцев из Донбасса прибудут в Нижегородскую область.