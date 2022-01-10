Эксперт объяснил поддержку около 80% россиян решения о приеме вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР

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Директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев объяснил поддержку около 80% россиян решения о приеме вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Его слова приводят "Известия".
Накануне ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому, 78% принявших участие в опросе граждан поддерживают эвакуацию жителей Донбасса в связи "с участившимися провокациями на территории республик".
Еще около 75% россиян выступили за выплату эвакуированным из самопровозглашенных ЛНР и ДНР в размере 10 тысяч рублей, осуществить которую поручил президент России Владимир Путин.
По словам Максима Григорьева, результаты опроса соответствуют настроениям в российском обществе, а также позициям общественных палат и волонтеров, которые активно принимают участие в помощи беженцам.
"Россияне всё понимают прекрасно, и неоднократно уже это видели, и эти сведения общедоступны об этих обстрелах, которые регулярно происходят. Не только обстрелов — похищения происходят граждан и диверсионные действия, теракты вот. К этому населения Донбасса просто привыкло уже", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что из Донбасса в Нижегородскую область прибыли в основном женщины и дети.
Напомним, что в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.
В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.
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