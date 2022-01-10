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Общество

Определены победители первого всероссийского конкурса студенческих команд "Лучник Future"

22 февраля 2022 10:30  [162] Общество

Фото: пресс-служба компании

Определены победители первого всероссийского конкурса студенческих команд "Лучник Future". Об этом сообщают организаторы конкурса. 

Определены победители первого всероссийского конкурса студенческих команд в области развития общественных связей "Лучник Future". Имена лауреатов стали известны по итогам открытых защит студенческих проектов перед экспертами и жюри конкурса, которые состоялись в Москве, в Общественной палате РФ.

Лауреатами первого "Лучник Future" стали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Красноярска. На церемонии награждения в отеле "Метрополь" студенты получили дипломы победителей и статуэтки.

Как отметила исполнительный директор конкурса "Лучник Future" Юлия Мохова, лейтмотивом национальной премии "Серебряный Лучник" в год его 25-летия стала тема молодости и обновления: "Нам очень приятно, что символом этого взгляда в будущее стал конкурс "Лучник Future", который проводился впервые".

"70 команд, 34 вуза, 17 городов приняли участие в проекте. Без преувеличения студенты со всей России стали конкурсантами "Лучник Future" - мы получили 86 работ из всех 8 федеральных округов страны. Но главное в нашем проекте, не цифры и география, а бесценный для ребят опыт общения с лучшими профессионалами отрасли, навыки работы не над теоретическими задачами, а над реальными кейсами с перспективой их дальнейшей реализации", - подчеркнула Юлия Мохова.

По словам студентов команды "Bonch.Team" Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича, "существует большой разрыв между тем, чему учат в вузах, и работой в компаниях": "Лучник Future" дает студентам возможность прикоснуться к настоящим кейсам, почувствовать реальную жизнь. Этот разрыв сужается, а, значит, многие ребята будут лучше подготовлены к профессии".

Команда "Креативы года" из Сибирского федерального университета отметила высокую организацию конкурса: "Мы прилетели на финал из Красноярска, впервые участвуем в подобном проекте, поэтому не знали, чего ждать. Но все организовано на высшем уровне – от общения организаторов со студентами на всех этапах конкурса до финального мероприятия в Общественной палате. Очень рады, что смогли поучаствовать лично – для нас это самый лучший опыт".

Как отметили участники команды "3,14 Ар" НИУ "Высшая школа экономики" (Москва), участие в проекте стало для них очень полезным: "Когда ты решаешь кейс, то на короткое время погружаешься в отрасль. Мы учимся на четвертом курсе и для нас участие в "Лучник Future" стало отличной возможностью понять: какая сфера нам интересна, какие в ней существуют проблемы и как мы сможем их решить".

Напомним, для решения командам были представлены семь реальных pr-кейсов от шести партнеров конкурса – коммерческих и общественных организаций. Генеральным партнером "Лучник Future" выступил Тинькофф, свои задачи для решения также представили ТМК, Segezha Group, ЭР-Телеком, Группа ГАЗ и благотворительный фонд РДКМ.

Учредителем конкурса является дирекция Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", оператором выступила коммуникационная группа JAMP.

Ознакомиться со списком победителей конкурса "Лучник Future" можно по https://luchnik.ru/competitions/future/news/1645197429-nazvany-pobediteli-pervogo-vse.html">ссылке.

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