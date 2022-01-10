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Общество

Игорь Комаров: "Мы чествуем тех, кто сегодня достойно выполняет свой служебный долг, защищает интересы государства"

23 февраля 2022 09:11  [54] Общество
Игорь Комаров

Игорь Комаров

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в ПФО

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров поздравил жителей округа с днем защитника Отечества.

"23 февраля, в день Защитника Отечества, мы вспоминаем всех тех, кто посвятил себя славе и безопасности Родины, кто отдал свою жизнь за мир и благополучие родной страны. Мы отдаём честь воинам, чьи подвиги, свершенные во время Великой Отечественной войны, всегда будут для нас примером отваги, патриотизма и любви к своей земле", - говорится в поздравлении полномочного представителя президента.

"Мы чествуем тех, кто сегодня достойно выполняет свой служебный долг, защищает интересы государства и готов в любую минуту встать на защиту России. С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и близким военнослужащих, которые разделяют с ними все трудности и обеспечивают надежный тыл", - отметил Игорь Комаров.

"Поздравляю с праздником жителей ПФО, которые вносят заметный вклад в укрепление обороноспособности России: несут службу в Вооруженных Силах, в органах правопорядка и государственной безопасности, разрабатывают и производят новейшие образцы вооружения, обеспечивают научно-технологическое развитие страны. Желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия и новых свершений на благо Отечества", - резюмировал он.

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