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Общество

Олег Лавричев: "Русский солдат – это пример мужества, отваги, патриотизма"

23 февраля 2022 11:16  [192] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: пресс-служба Гордумы

Председатель Гордумы Олег Лавричев поздравил нижегородцев с днем защитника Отечества.

"23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества. Современный мир сегодня ставит перед нами непростые задачи – локальные конфликты и вопросы глобальной безопасности выходят на первый план политической повестки. Это серьезные вызовы, и сейчас, как никогда, необходимо сделать все возможное для предотвращения гуманитарного кризиса на Донбассе, помочь мирным гражданам. Это наш долг", - сказал председатель Гордумы.

"Именно сейчас важно помнить, что за всю свою историю Россия не развязала ни одной войны. Мы - мирные люди, но мы готовы защищать свою страну и дать отпор, когда это необходимо. Русский солдат – это пример мужества, отваги, патриотизма, ответственности и любви к Родине. В этот день, 23 февраля, мы говорим слова благодарности тем, кто с честью и достоинством выполняет свой ратный долг – несет службу, защищая наше Отечество, тем, кто куёт оборонный щит нашей страны на заводах, разрабатывает уникальные передовые технологии, не имеющие аналогов в мире, всем тем, кто отдает свои силы на развитие и процветание независимой России", - говорится в поздравлении Олега Лавричева.

"От всей души желаю Вам сохранять силу духа в это непростое время, пусть рядом с Вами будет надежное дружеское плечо, а "в тылу" царит благополучие и взаимопонимание. Крепкого здоровья, успехов и мирного неба Вам и Вашим близким", - заключил он.

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