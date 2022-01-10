Евгений Люлин: "Во все времена нижегородцы оберегали свою малую родину" Общество

Евгений Люлин Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем защитника Отечества.

По его словам, для россиян 23 февраля является всенародным праздником, ставшим символом мужества, отваги, стойкости духа, патриотизма и самоотверженности. В этот день мы чествуем солдат и офицеров, которые на протяжении многовековой истории отстаивали интересы нашей страны и всегда были готовы встать на ее защиту.

"Во все времена нижегородцы оберегали свою малую родину. Наши земляки способствовали приближению Великой Победы, участвовали в военных конфликтах и "горячих" точках за пределами Отечества и по сей день вносят свой вклад в настоящее и будущее региона и страны. Сегодня молодое поколение защитников достойно продолжает традиции российского воинства", - говорится в его поздравлении.

"Выражаю слова благодарности всем, кто мирным трудом и воинской доблестью укрепляет славу и мощь Великой России. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и спокойствия", - отметил Евгений Люлин.