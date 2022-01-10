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Анонсы событий для СМИ на 22 февраля 2022 года
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Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 30% в Нижегородской области

22 февраля 2022 12:09  [177] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За прошедшую неделю - с 14 по 20 февраля - на территории Нижегородской области зарегистрировано снижение заболеваемости вирусами разнообразной этиологии. Причём по совокупности снижение отмечается как среди детей школьного возраста, так и среди взрослого населения региона. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Так, на 30,5% сократилось число заболевших по региону в целом, и на 27,1% - по Нижнему Новгороду в частности.

Заболеваемость среди детей дошкольного и школьного возраста в регионе снизилась на 18% и 22% соответственно, по Нижнему Новгороду - на 14% и 19%.

В основном циркулируют вирусы не гриппозной этиологии, рассказали в Роспотребнадзоре.

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 22 февраля 3,5% школ и детских садов полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ и по коронавирусу. В частности, полностью на карантин закрыты 11 школ и 7 детсадов.

Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школы, детсады и другие организованные коллективы.

Напомним, с 6 февраля 2022 года вступили в силу новые правила по введению карантина по коронавирусу в школах и детских садах Нижегородской области. Так, основанием для отправления учащихся на дистанционное обучение будет наличие 20% и более заболевших в классе детей. Данные рекомендации касаются и групп в детских садах.

Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на штамм "омикрон".

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Теги:
Грипп Коронавирус Роспотребнадзор
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