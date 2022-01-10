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Спорт

Самыми популярными видами спорта у нижегородцев на Олимпиаде стали биатлон и хоккей

22 февраля 2022 12:59  [125] Спорт

Фото: пресс-служба компании

Самыми популярными видами спорта у нижегородцев на Олимпиаде стали биатлон и хоккей. Такие данные приводит пресс-служба МегаФона.

Согласно информации, аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.

Самым популярным видом спорта во всех регионах оказался хоккей. На него пришлось 25% от общего числа просмотров игр, а самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии.

Второе место по популярности занимает фигурное катание (14% просмотров), третье – биатлон (10%), четвертое – лыжные гонки (7%), пятое – кёрлинг (6%). Больше всего кёрлинг любят смотреть в Республике Алтай и Чукотском АО – только в этих регионах он занимает второе место, уступая лишь хоккею. Меньше всего пользователи смотрели соревнования по скелетону.

Зрители из Нижегородской области также больше всего времени уделили хоккею, биатлону и фигурному катанию. А самыми популярными трансляциями в регионе стали хоккейный матч между сборными России и Дании в ¼ финала, женская эстафета в биатлоне и короткая программа по фигурному катанию у женщин.

Пользователи были готовы смотреть трансляции в неудобное время. Из 10 самых популярных в Нижегородской области передач 5 шли утром или днем в рабочие дни, а трансляция финала по хоккею началась в 7 утра воскресенья.

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Теги:
мегафон Олимпиада
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