Юрий Шалабаев: "Очень важно не просто отстоять мирное небо, но и сохранить его для своих детей и внуков" Общество

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днём защитника Отечества.



"В этот день, прежде всего, мы поздравляем военнослужащих и ветеранов, которые для многих являются настоящими образцами мужества, чести и самоотверженности. Подвиг тех, кто сражался во время Великой Отечественной войны, навсегда останется в наших сердцах. Эти люди смогли защитить Родину от фашистской угрозы. Низкий им поклон за это", - говорится в его поздравлении.

"Но очень важно не просто отстоять мирное небо, но и сохранить его для своих детей и внуков. Поэтому так значима служба военных, которые каждый день охраняют рубежи нашей страны, демонстрируя неподдельные смелость и отвагу", - сказал Юрий Шалабаев.

"В нашей стране 23 февраля – это по-настоящему народный праздник, потому что защита Отчества – это еще и ежедневный труд очень многих людей – сотрудников оборонных предприятий и научных институтов, работников правоохранительных органов, а также всех тех, кто обеспечивает стабильную деятельность нашей армии.

Желаю благополучия и здоровья вам и вашим семьям! Счастья и успехов во всех ваших начинаниях", - резюмировал мэр.

