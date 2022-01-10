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Общество

Марка "Дзержинск – Город трудовой доблести" будет выпущена в 2022 году

22 февраля 2022 13:43  [100] Общество

Марка "Дзержинск – Город трудовой доблести" будет выпущена в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе "Единой России".

Согласно информации, марка будет создана "Почтой России" в честь присвоения городу почетного звания. В настоящее время начался сбор предложений от жителей города по выбору изображения, которое будет нанесено на памятную марку.
 
"По всем канонам жанра марка для Дзержинска как для "Города трудовой доблести" должна была быть изготовлена только в следующем году. Но "Почта России" вышла с инициативой сделать ее вне очереди, за что компании отдельная благодарность, – подчеркнул глава города, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Дзержинска Иван Носков. – Марки серии "Города трудовой доблести" – это символ нашей памяти о подвиге героев и тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, знак уважения и благодарности за их труд. Дело серьезное – с этой маркой мы войдем в историю, и нужно сделать ее достойно".
 
В настоящее время для изображения на марке предложено несколько вариантов: Дворец культуры химиков, Дом со шпилем, Шуховская башня, одно из промышленных предприятий, работавших в годы войны, и логотип "Город трудовой доблести". Эти, а также все предложенные жителями варианты будут рассмотрены организационным комитетом по присвоению Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести".
 
Свои предложения дзержинцы могут оставлять в разделе "Город трудовой доблести" на официальном сайте администрации города Дзержинска до 25 февраля.
 
Помимо выпуска почтовой марки, в городе будет установлена памятная стела. Место для нее – площадка бывшего трамвайного депо – было определено жителями Дзержинска во время онлайн-голосования.
Напомним, в мае 2021 года губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин предложил начать сбор подписей в поддержку присвоения почетного звания Дзержинску. В ходе голосования инициативу поддержали более 242 тысяч человек.

10 сентября 2021 года указом президента Владимира Путина город Дзержинск Нижегородской области удостоен звания "Город трудовой доблести".

С инициативой расширить список претендентов на звание "Город трудовой доблести" вышли депутаты "Единой России". Партия с первых дней участвовала в реализации данной инициативы. Был организован сбор подписей за города-претенденты, помогали с оформлением документов, с получением научных заключений РАН, обрабатывали обращения от имени трудовых коллективов предприятий, инициативных групп жителей, общественных и ветеранских организаций.

СПРАВКА:
Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

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Теги:
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