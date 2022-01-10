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Бизнес

Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам до 9,2% годовых

22 февраля 2022 14:04  [99] Бизнес

Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам до 9,2% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк с 22 февраля повышает ставки для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов. Рост составит от 0,6 до 0,75 процентных пункта в зависимости от вида и срока вклада.

Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для премиальных клиентов достигает 9,2% годовых при размещении средств на 1 год во вклад "Надежный" с получением процентов в конце срока.

Ставка 9,2% годовых также доступна по вкладу "Надежный партнер" клиентам банка, получающим зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, а также предъявителям промокодов.
Максимальная доходность по депозитам для остальных клиентов составит 9,0% годовых.

Также с 1 марта банк "Открытие" повышает ставки по накопительному счёту "Моя копилка" до 7% годовых. Одновременно с этим банк снизит минимальный порог остатка по счету, на который проценты начисляются по указанной ставке, с 10 тысяч до 100 рублей. Получить по накопительному счету максимальную доходность до 8% годовых клиенты смогут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.

При оформлении любого вклада или счета "Моя копилка" с остатком от 50 000 рублей клиенту бесплатно предоставляется карта с тарифом Opencard платежных систем Visa, Mastercard или МИР.

Вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно с условиями по вкладам и накопительным счетам можно познакомиться на сайте банка.

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Теги:
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