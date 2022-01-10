Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
22 февраля 2022 14:32  [94] Сквер им. Маршала Казакова в Московском районе благоустроят более чем за 28 млн рублей
17 февраля 2022 11:01  [592] Юрий Станкевич: "Сдерживание цен на топливо имеет высокую социальную значимость"
16 февраля 2022 18:31  [707] Более 75 млн рублей было потрачено на содержание дорог в 2021 году в Нижнем Новгороде
16 февраля 2022 18:18  [705] Около 270 млн рублей направят на охрану нижегородских лесов от пожаров в 2022 году
16 февраля 2022 15:51  [994] Около 2 млрд рублей потребуется на установку ИТП в домах с ржавой водой в Нижнем Новгороде
16 февраля 2022 10:37  [736] Более 240 млн выделят на содержание общественных пространств в Нижегородском районе
16 февраля 2022 09:08  [2225] Глеб Никитин: "Размер соцподдержки при подключении к газу в регионе составит до 160 тысяч рублей"
15 февраля 2022 18:57  [779] Более 4,4 млрд рублей направят на поддержку АПК Нижегородской области в 2022 году
15 февраля 2022 11:17  [677] Минсельхоз предложил выделить дополнительное финансирование на льготное кредитование АПК
15 февраля 2022 09:52  [674] Почти в два раза вырастет финансирование поддержки кадров АПК Нижегородской области в 2022 году
Экономика

Сквер им. Маршала Казакова в Московском районе благоустроят более чем за 28 млн рублей

22 февраля 2022 14:32  [94] Экономика
Сквер имени маршала В. И. Казакова

Сквер имени маршала В. И. Казакова

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сквер им. Маршала Казакова в Московском районе будет благоустроен за 28 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, благоустройство общественной территории было оценено в 28,7 млн рублей. Торги по выбору подрядчика на выполнение работ пройдут 16 марта.

Исполнитель до 15 июля должен будет провести реконструкцию зеленых насаждений, высадить новые деревья и кустарники, а также установить скамейки и образовательный стенд, посвященный маршалу Казакову.

Ранее сообщалось, что более 20 млн рублей было выделено на благоустройство сквера на месте бывшего кладбища на ул.Родионова.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Сквер
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph