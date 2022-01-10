Сквер им. Маршала Казакова в Московском районе благоустроят более чем за 28 млн рублей Экономика

Сквер имени маршала В. И. Казакова Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сквер им. Маршала Казакова в Московском районе будет благоустроен за 28 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, благоустройство общественной территории было оценено в 28,7 млн рублей. Торги по выбору подрядчика на выполнение работ пройдут 16 марта.

Исполнитель до 15 июля должен будет провести реконструкцию зеленых насаждений, высадить новые деревья и кустарники, а также установить скамейки и образовательный стенд, посвященный маршалу Казакову.

Ранее сообщалось, что более 20 млн рублей было выделено на благоустройство сквера на месте бывшего кладбища на ул.Родионова.