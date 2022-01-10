Евросоюз не планирует вводить максимально жесткие санкции против России Политика

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Евросоюз не планирует вводить максимально жесткие санкции против России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По словам неназванного дипломата ЕС, в настоящее время рассматривается пакет санкций, не выходящий за рамки пакета 2014 года.

В то же время по информации издания Bloomberg, Европейский Союз готовится ввести санкции против 351 россиянина.

"Среди лиц, в отношении которых вероятно введение санкций ЕС, – депутаты Госдумы. Еще 11 россиян, предложивших признание, также станут мишенью санкций", – говорится в материале.

Ранее президент России во время обращения к россиянам по ситуации на Украине заявил, что санкции против РФ все равно будут введены, а "предлог будет найден или сфабрикован", это будет происходить не зависимо от ситуации на Украине.

Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.

Напомним, что Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР 21 февраля.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично приветствовал жителей Донбасса в Нижегородской области.