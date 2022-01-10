"Парта Героя" появилась в школе №9 поселка Мулино Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба партии

"Парта Героя" появилась в школе №9 поселка Мулино Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, в средней школе №9 поселка Мулино Володарского района открыли "Парту Героя", посвященную Герою России, участнику боевых действий на территории Чеченской Республики Виталию Заврайскому. Он служил командиром мотострелковой роты в поселке Мулино Нижегородской области. За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, удостоен звания Героя Российской Федерации. Сейчас Герой России живет и работает в Нижнем Новгороде.

Со значимым событием учащихся и педагогов школы поздравил депутат Государственной Думы, региональный координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Вадим Булавинов.

"Когда мы говорим о героях, мы представляем себе какой-либо подвиг с их стороны. Но, мы должны понимать, что это не просто подвиг, это поступок, сопряженный с большим риском и направленный на сохранение жизней других людей и всего Отечества. Я рад, что благодаря "Единой России" таких парт Героев в Нижегородской области уже больше сотни. И, наверняка, их будет намного больше. Ведь, Россия – это страна с большой историей, с людьми храбрыми сердцем. Мы должны делать все, чтобы сохранить историческую память в истинном ее виде. Чтобы наши дети, внуки и правнуки также гордились своими Героями, своей страной, как и мы с вами", - сказал Вадим Булавинов.

В школе обучается 386 детей, создан отряд юнармейцев. К торжественному открытию "Парты Героя" ребята подготовили стенды, на которых разместили информацию о биографии Героя России и его воинских заслугах.

До конца этого учебного года за именной партой будут сидеть ученики 6 "А" класса, который стал победителем среди всех классов в рейтинге по успеваемости, участия в различных образовательных и спортивных мероприятиях, общественной жизни школы и поселка.

"Открытие "Парты Героя" - это новая страница в истории нашей школы. Мы очень гордимся тем, что присоединились к всероссийскому проекту. Школа находится в поселке Мулино, окружена воинскими частями, у нас создан отряд юнармейцев. Активисты отряда являются организаторами и активными участниками различных акций и мероприятий патриотической направленности. Уверена, что "Парта Героя" в школе станет для ребят стимулом быть лучше, стремиться достигнуть высоких показателей в учебе, творческих делах, быть инициативнее и увереннее в своих способностях, чтобы сидеть за партой настоящего героя", - отметила директор школы Наталья Ибраева.

На парте размещена информация о герое, а также QR-код для мобильных устройств, отсканировав который школьники смогут перейти на официальный портал, где представлена подробная информация о проекте и героях.

По окончании мероприятия участники возложили цветы к мемориалу героев Великой Отечественной войны.

Отметим, за время реализации проекта в Нижегородской области установлено более 110 парт с именами героев. Среди них имена Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны, Героев России, воинов-интернационалистов, участников боевых действий в локальных конфликтах, Героев Труда.

СПРАВКА:

Герой Российской Федерации Заврайский Виталий Викторович.

Родился в городе Потсдаме (ныне Федеративная Республика Германии) в семье военного. Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище. После окончания учебы, служил командиром мотострелковой роты 245-го гвардейского мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии Московского военного округа в поселке Мулино Нижегородской области.

В сентябре 1999 года старший лейтенант Заврайский был направлен в Чечню. 13 октября 1999 года рота Заврайского успешно и без потерь со своей стороны провела штурм высоты 460,8 на Терском хребте, после чего закрепилась на ней. Оставив часть своей роты на этой высоте, Заврайский направился с остальными своими бойцами к соседней высоте 500,8 у населенного пункта Зибир-Юрт, на которой находился опорный пункт сепаратистов. Когда под массированным вражеским огнём группа залегла, Заврайский вызвал огонь артиллерии по позициям боевиков и успешно провёл их штурм.

Звание Героя Российской Федерации присвоено 6 апреля 2000 года.

Впоследствии Заврайский продолжил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, занимал должность старшего помощника начальника оперативного отделения штаба 3-й мотострелковой дивизии Московского военного округа. Окончил Общевойсковую Академию Вооруженных Сил РФ. Доцент кафедры тактики и общевойсковых дисциплин Нижегородского военного института инженерных войск.

С 2012 года подполковник Заврайский – в запасе. В настоящее время проживает и работает в Нижнем Новгороде.

Награжден медалями "За отвагу", "За воинскую доблесть".