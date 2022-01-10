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Культура и отдых

Праздничная программа пройдет в квартале Церкви трех святителей 23 февраля

22 февраля 2022 16:11  [203] Культура и отдых

Фото: Илья Большаков

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Праздничная программа пройдет в квартале Церкви трех святителей 23 февраля. Об этом сообщает обособленное подразделение АНО "АСИРИС" "Заповедные кварталы".

Согласно информации, в День защитника отечества пройдут 3 новых программы.

Так, впервые пройдет новая авторская экскурсия "Детали квартала. Крупно". В ходе прогулки с искусствоведом и исследователем города Антоном Марцевым участники узнают о тайнах квартала, исследуя его детали.

Также 23 февраля пройдут "Усадебные игры и исследования". С помощью этой интерактивной программы нижегородцы и гости города смогут услышать рассказ об истории квартала и почувствовать его атмосферу, участвуя в экспериментах и играх.

Кроме того, в праздничный день состоится интерактивная программа "Хроники в лицах". По сюжету, вдова полицмейстера, любительница коллекционировать истории и угощать согревающими напитками, расскажет участникам про известных литераторов и журналистов, живших в историческом квартале. Также ведущая поведает о драматичных криминальных историях.

Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке. Выручка с билетов будет направлена восстановление домов и благоустройство в квартале церкви Трех Святителей.

Ранее сообщалось, что подготовка к благоустройству квартала Церкви трёх Святителей уже началась.

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