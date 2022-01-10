Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
22 февраля 2022 18:23  [319] Меню в школах Нижнего Новгорода будет расширено
22 февраля 2022 18:10  [266] Антон Гребень посетил пункт временного размещения жителей ДНР и ЛНР
22 февраля 2022 17:56  [231] Определен 101 полуфиналист конкурса "Флагманы образования. Студенты" из ПФО
22 февраля 2022 17:51  [240] Голосование за общественное пространство для благоустройства стартовало в Арзамасе
22 февраля 2022 17:36  [247] Нижегородская епархия создала оперативный штаб по оказанию помощи эвакуированным с Донбасса
22 февраля 2022 17:27  [234] Банк "Открытие": Лишь половина жителей ПФО отмечают гендерные праздники каждый год
22 февраля 2022 16:40  [237] Семью провалившихся под лёд лосей спасли в Лысковском районе
22 февраля 2022 16:18  [330] Схему трамвайной линии в Щербинки планируется изменить
22 февраля 2022 16:01  [1082] Строительство первого в России автомобильного моста из алюминия началось в Нижегородской области
22 февраля 2022 15:23  [215] "Парта Героя" появилась в школе №9 поселка Мулино Нижегородской области
Общество

Банк "Открытие": Лишь половина жителей ПФО отмечают гендерные праздники каждый год

22 февраля 2022 17:27  [234] Общество

Всего 3% мужчин и 4% женщин считают, что гендерные праздники 23 февраля и 8 марта устарели и их надо отменить. При этом только 16% мужчин не хотят получать подарки на 23 февраля и только 4% женщин - на 8 марта. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие".

Больше половины опрошенных жителей Приволжья (56% мужчин и 61% женщин России) каждый год продолжают праздновать 23 февраля. Рейтинг 8 марта несколько выше - Международный женский день каждый год отмечают 56% мужчин и 67% женщин, при этом в обоих случаях показатель в ПФО чуть ниже, чем в среднем по стране.

40% мужчин и 35% женщин нейтрально ("кто хочет, пусть отмечает") относятся к празднику 23 февраля, 40% мужчин и 30% женщин - к Дню 8 марта. Лишь 6% мужчин и 7% женщин считают, что оба гендерных праздника пора отменить.

В топ-3 подарков, которые хотели бы получить на 23 февраля мужчины, вошли деньги (41%), парфюм (22%) и часы (21%). При этом 16% мужчин на 23 февраля не нужны никакие подарки, еще 1% неважно, что им подарят - главное внимание. Среди других вариантов желанных подарков мужчины называли модные гаджеты, подарочные сертификаты маркетплейсов. При этом женщины чаще всего готовы дарить мужчинам на их гендерный праздник парфюм (34%), носки, платки и белье (20%), деньги и подарочные сертификаты маркетплейсов (по 14%). При этом 12% не хотят дарить мужчинам ничего, еще 2% - то, что захочет мужчина. Среди других вариантов своих подарков мужчинам женщины называли бритвенные принадлежности, игру на приставку, снаряжение для рыбалки.

Женщины сильнее всего хотят получить в подарок на 8 марта цветы (53%), деньги (41%) и парфюм (28%). Далее в списке их предпочтений подарочные сертификаты маркетплейсов (25%) и модные гаджеты (21%). Никаких подарков 8 марта не хотят лишь 4% представительниц прекрасного пола. Среди других вариантов желанных подарков женщины называли ювелирные украшения, робот-пылесос и поездку на Мальдивы. Мужчины лучше соответствуют в своих подарках ожиданиям женщин 8 марта, чем женщины ожиданиям мужчин 23 февраля. Чаще всего мужчины готовы дарить женщинам в их праздник цветы (63%), парфюм (27%) и деньги (23%). 10% собираются подарить сертификат маркетплейса, 9% - модный гаджет. 5% мужчин не побоялись признаться, что не подарят 8 марта ничего. Среди других подарков женщинам мужчины называли красивое белье, «равные права для всех», "что-то практичное для дома", конфеты и украшение из золота.

В целом мужчины готовы тратить на подарки к 8 марта больше денег, чем женщины на подарки к 23 февраля. 16% джентльменов надеются израсходовать на подарок к 8 марта менее 1000 рублей, 57% планируют уложится в 1-5 тысяч, 14% - в 5-10 тысяч рублей. 7% мужчин намерены потратить на женские подарки от 10 до 20 тысяч рублей и еще 1% - свыше 20 тысяч рублей. Только 4% мужчин не собираются тратить на подарки в Международный женский день ни копейки, 24% женщин при покупке подарка на 23 февраля намерены уложиться в 1000 рублей, 62% женщин закладывают на подарки мужчинам от 1 до 5 тысяч, 6% - от 5 до 10 тысяч и 4% от 10 до 20 тысяч рублей. 4% женщин не хотят тратить ни копейки на подарки мужчинам к 23 февраля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Опрос Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph