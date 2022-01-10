Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне вечером 23 февраля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Павел Сергеев

Включение подсветки на телебашне в Нижнем Новгороде запланировано на вечер 23 февраля, сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Согласно информации, с 18.00 до 23.00 высотную доминанту областного центра украсят армейские звезды, триколор и залпы салюта.

Таже архитектурную подсветку в День защитника Отечества зажгут и на телебашнях городов других регионов ПФО: Казани, Саранска, Перми. Напомним, что подсветка нижегородской телебашни сопровождает федеральные и региональные праздники, крупные мероприятия, знаковые даты. Также любой желающий может включить иллюминацию на высотной доминанте города в честь своего личного повода с помощью мобильного приложения "Башня света".