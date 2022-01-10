Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 февраля 2022 года
Рециркулятор
Новости

Жители ДНР и ЛНР в соцсетях благодарят за теплый прием в Нижнем Новгороде

23 февраля 2022 13:34  [278]

Жители ДНР и ЛНР в соцсетях благодарят за теплый прием в Нижнем Новгороде.

Как отмечают жители Донбасса в соцсетях, в поезде до Нижнего Новгорода они ехали примерно 32 часа, т.к. поезд шел не по расписанию, приходилось останавливаться и пропускать другие поезда. "За три часа до приезда к нам в вагон (и в другие тоже) сели волонтеры для оказания помощи, После прибытия в Нижегородскую область, и волонтеры и нижегородцы постоянно предлагают любую помощь", - отмечается в сообщении.

“Нас провели на автобус, наши вещи отнесли, погрузили. Это был самый обычный автобус как наши Богданчики. На каждом сидении была бумажка с горячими номерами, вода и сендвичи. Пока мы ехали, нам рассказывали о городе (глава Нижегородского района лично встречал и рассказывал), куда мы едем, и что нам делать дальше. И в итоге мы приехали в отель 4 звезды. Как нам сказали: "Центрее некуда)" Он просто шикарен.. нас заселили в номера, напоили чаем с бутербродами. МЧС помогли заселиться и уже сегодня утром был большой выбор еды на завтрак. Мы очень удивлены”, - написала жительница Донбасса Александра в социальной сети.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично встретил первый поезд с жителями Донбасса в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в регионе развернуты пункты временного пребывания в шести муниципалитетах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беженцы Глеб Никитин Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph