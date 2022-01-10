Жители ДНР и ЛНР в соцсетях благодарят за теплый прием в Нижнем Новгороде

Жители ДНР и ЛНР в соцсетях благодарят за теплый прием в Нижнем Новгороде.

Как отмечают жители Донбасса в соцсетях, в поезде до Нижнего Новгорода они ехали примерно 32 часа, т.к. поезд шел не по расписанию, приходилось останавливаться и пропускать другие поезда. "За три часа до приезда к нам в вагон (и в другие тоже) сели волонтеры для оказания помощи, После прибытия в Нижегородскую область, и волонтеры и нижегородцы постоянно предлагают любую помощь", - отмечается в сообщении.

“Нас провели на автобус, наши вещи отнесли, погрузили. Это был самый обычный автобус как наши Богданчики. На каждом сидении была бумажка с горячими номерами, вода и сендвичи. Пока мы ехали, нам рассказывали о городе (глава Нижегородского района лично встречал и рассказывал), куда мы едем, и что нам делать дальше. И в итоге мы приехали в отель 4 звезды. Как нам сказали: "Центрее некуда)" Он просто шикарен.. нас заселили в номера, напоили чаем с бутербродами. МЧС помогли заселиться и уже сегодня утром был большой выбор еды на завтрак. Мы очень удивлены”, - написала жительница Донбасса Александра в социальной сети.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично встретил первый поезд с жителями Донбасса в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в регионе развернуты пункты временного пребывания в шести муниципалитетах.