Дума утвердила показатели муниципального контроля на территории Нижнего Новгорода Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дума утвердила показатели муниципального контроля на территории Нижнего Новгорода. Соответствующее решение было принято на заседании 24 февраля.

Согласно информации, этими решениями определены ключевые показатели и их целевые значения, а также индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения, на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в сфере муниципального земельного контроля, а также муниципального лесного контроля и муниципального жилищного контроля.

Данные системы показателей необходимы для оценки эффективности деятельности контрольных органов по каждому виду муниципального контроля. Они будут отражать, достигает ли данный вид муниципального контроля общественно значимых результатов.

Следует отметить, что показатели муниципального контроля были доработаны управлением административно-технического и муниципального контроля администрации города с учетом замечаний депутатов городской Думы и прокуратуры города.

Так, в новой редакции документов целевые показатели, например, по доле устраненных нарушений, были установлены с прогрессирующей шкалой на ближайшие четыре года, что подразумевает положительную динамику результатов муниципального контроля.

Напомним, городская Дума на заседании 27 октября 2021 года приняла шесть новых нормативных правовых актов о муниципальном контроле на территории города Нижнего Новгорода в разных сферах деятельности.