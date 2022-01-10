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Общество

Эксперт-эколог Юрий Коробов: "К вопросу излишнего потребления стоит относиться как к глобальной экологической угрозе"

24 февраля 2022 12:10  [133] Общество

Эксперт-эколог, председатель совета директоров АО "Берега", член Русского географического общества Юрий Коробов побывал с рабочим визитом на острове Тенерифе (Испания) с целью изучения опыта сохранения экологии островов и островных систем, сообщает пресс-служба АО "Берега".

"В России насчитывается более 5 000 островов, около 1 300 из них – морские, - констатирует Юрий Коробов. -  Большинство самых крупных российских островов и архипелагов: Новая Земля, Остров Врангеля, Новосибирские острова, Северная Земля, Земля Франца-Иосифа, – находятся в суровых климатических зонах вблизи полярного круга. Однако отдых на островах в России – перспективное направление туристического бизнеса, которое ставит перед специалистами новые вызовы", - уверен эксперт-эколог.

По словам Юрия Коробова, во время рабочего визита на о.Тенерифе он убедился, как далеко продвинулись власти острова в реализации программы сохранения экологии и уменьшения потребления продовольствия.

"Мы постепенно привыкаем к тому, что мусор необходимо сортировать и сдавать в переработку. Но жителям островов приходится уделять особое внимание проблеме утилизации мусора: из-за ограниченной территории негативное воздействие на экосистему может стать разрушительным, - говорит эксперт-эколог. - В последние годы во многих странах стали отказываться от использования пластиковых пакетов и бутылок в магазинах и супермаркетах. В каждом районе организованы "зеленые пункты", куда можно приносить старую одежду и обувь, использованные батарейки, крупные предметы, например, мебель. Чтобы сократить продажи воды в пластиковой упаковке, в общественных местах устанавливают кулеры, из которых можно наливать питьевую воду в собственную тару".

Как сообщает эксперт-эколог, научившись разделять отходы, жители Тенерифе стали внедрять практику мелкой и порционной упаковки еды.

"Они просчитали экологический эффект от уменьшения потребления (а, следовательно, и затрат на производство) продуктов питания. Это совсем не значит, что люди стали меньше есть, или ассортимент еды уменьшился. Наоборот, питание стало разнообразней, а свежесть продуктов стала значительно выше, - рассказывает Юрий Коробов. - У посетителей крупных супермаркетов есть возможность не покупать, к примеру, целую курицу, а взять половину или даже четвертую часть. Таким образом, человек может позволить себе не приобретать продукты впрок, не вынужден замораживать или даже выбрасывать остатки приготовленного блюда".

Эксперт приводит в пример статистику, согласно которой на одного человека в год приходится 121 килограмм выброшенной еды.

"А всего на помойке оказывается 931 миллион тонн – шестая часть всего продовольствия мира! – констатирует Юрий Коробов. - Мы покупаем еду "про запас", "на всякий случай", берем товары по акции, даже если не будем их потреблять, не осознаем своих истинных желаний и предпочтений в еде. В итоге продукты портятся и отправляются на помойку, а мы продолжаем "перепотреблять".

К вопросу излишнего потребления стоит относиться как к глобальной экологической угрозе, отмечает эксперт-эколог Юрий Коробов.

"К сожалению, никакие природные ресурсы не восполняются сами собой, и наш общечеловеческий долг – не усугублять экологические проблемы, а делать все, что в наших силах для спасения нашей планеты", - заключает он.

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Теги:
Экология
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