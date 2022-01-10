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Гастроли шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка" в Нижнем Новгороде продлены на март

24 февраля 2022 13:30  [92] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Гастроли шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка" в Нижнем Новгороде продлены на март. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, такое решение принято по многочисленным просьбам нижегородцев.

В шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка" зрителей ждет встреча с очаровательными белоснежными самоедскими лайками, пятнистыми далматинцами, пушистыми шпицами, двугорбыми верблюдами, озорными обезьянами и райскими павлинами.

Но главным сюрпризом шоу станет единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством народного артиста России Тофика и его супруги Людмилы Ахундовых.

В сообщении организаторов отмечается, что перед зрителями предстанут сразу три огромных полуторатонных африканских бегемота. Находясь от зрителя на расстоянии вытянутой руки, эти тяжеловесы будут исполнять невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса.

Посмотреть шоу можно в Нижегородском государственном цирке.

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Теги:
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