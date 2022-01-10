Аналитическое кредитное рейтинговое агентство изменило прогноз для Нижнего Новгорода на "Стабильный" Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) изменило прогноз для Нижнего Новгорода на "Стабильный". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, АКРА подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU), а рейтинг облигаций города — на уровне A-(RU).

По мнению экспертов, кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен сравнительно высокими показателями развития экономики и ограниченной гибкостью бюджетных расходов.

Согласно информации, доходы бюджета в 2021 году выросли на 20%, в том числе ННД (налоговые и неналоговые доходы) — на 16%, безвозмездные поступления — на 22%.

Также агентство отметило целесообразность изменения долговой политики города в пользу привлечения долгосрочных финансовых инструментов.

Специалисты агентства добавили, в 2022 году ожидается рост поступлений ННД на 6%, в том числе по НДФЛ — на 6%, по налогам на совокупный доход — на 12%, по налогам на имущество — на 20% (в связи с увеличением налогооблагаемой базы).

В агентстве сообщили, что "усредненное значение соотношения капитальных расходов и совокупных расходов находится на очень высоком уровне – примерно 45%".

Прогноз "Стабильный" предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Напомним, что кредитный рейтинг АКРА впервые был присвоен городу 21 ноября 2017 года, муниципальным ценным бумагам – 29 ноября 2017 года.

Ранее Нижнему Новгороду присваивался "Позитивный" прогноз.