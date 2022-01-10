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Общество

Движение транспорта приостановят на участке ул. Провиантской 25 февраля

24 февраля 2022 14:00  [63] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта приостановят на участке ул. Провиантской 25 февраля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в течение дня с 9:00 до 14:30 будет временно приостановлено движение транспорта по улице Провиантской на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной.

"Объезд зоны ограничения движения будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств", - пояснили в городском департаменте.

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Теги:
движение
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