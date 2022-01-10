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Политика

Депутаты инициировали решение о правовой поддержке переселенцев из ЛНР и ДНР в Нижегородской области

24 февраля 2022 13:47  [75] Политика

Фото: пресс-служба партии

Депутаты инициировали решение о правовой поддержке переселенцев из ЛНР и ДНР в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

Согласно информации, 24 февраля на заседании Законодательного собрания парламентарии внесли изменения в закон "О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области", разработанные фракцией "Единой России". В региональный перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, включены жители Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

"Жителям Донбасса, прибывающим в Нижегородскую область, оказывается активное содействие в размещении, обустройстве, материальная и психологическая помощь. Мы понимаем, что эти люди нуждаются и в юридической помощи для защиты своих прав. Изменения в действующий областной закон создают необходимые условия для этого", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Изменения в закон позволят подключить к правовому сопровождению эвакуированных граждан Государственное юридическое бюро по Нижегородской области. Квалифицированные юристы организации смогут не только устно или письменно консультировать переселенцев, но и представлять их интересы в суде по любым правовым вопросам, например, в связи с получением статуса беженца или вынужденного переселенца, предоставления временного убежища, трудоустройства.

"Мы должны обеспечить максимально комфортное пребывание переселенцев из ЛНР и ДНР в нашем регионе. Я и мои коллеги-депутаты начали посещать временные пункты пребывания, помогаем индивидуально и точечно решать возникающие вопросы. Никого не оставим без поддержки и постараемся обеспечить всем необходимым", - отметила первый заместитель председателя регионального парламента, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина.

Напомним, в Нижегородскую область прибыли около тысячи эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

Региональное отделение и волонтерский центр "Единой России" проводят сбор гуманитарной помощи для людей, эвакуированных из Луганской и Донецкой республик. Пункты приема открыты в региональной общественной приемной и на базе всех местных отделений партии.

Также добровольцы волонтерского центра "Единой России" помогают жителям Донбасса, прибывшим в Нижегородскую область. Волонтеры встречают эвакуированных, дежурят в пунктах временного размещения, помогают в организации быта, занимаются с детьми, проводят разъяснительную и информационную работу.

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Теги:
ДНР Единая Россия Законодательное собрание
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