Более 30 квартир будет передано детям-сиротам в Нижнем Новгороде Общество

Городская Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 30 квартир будет передано детям-сиротам в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании городской Думы.

Согласно информации, 39 квартир для детей-сирот будут переданы в собственность Нижнего Новгорода из государственной собственности Нижегородской области.

Также на заседании депутаты поддержали утверждение ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей муниципального контроля за транспортом, городским и лесным хозяйством.

По словам главы города Юрия Шалабаева, эти изменения позволяет уйти от так называемой "палочной системы", когда основным оценочным показателем деятельности муниципального контролирующего органа было количество проверок и штрафов. Теперь же будут оцениваться показатели, видимые и понятные всем жителям Нижнего Новгорода.

Так, в сфере деятельности управления административно-технического и муниципального контроля в части земельного контроля появится такой показатель как количество квадратных метров, используемых по назначению. В рамках жилищного контроля инспекторы будут отчитываться, сколько квадратных метров муниципального жилья приведено к нормативам.

Ранее депутаты Гордумы Нижнего Новгорода собрали гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса.