Городская Дума Нижнего Новгорода
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Более 30 квартир будет передано детям-сиротам в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании городской Думы.
Согласно информации, 39 квартир для детей-сирот будут переданы в собственность Нижнего Новгорода из государственной собственности Нижегородской области.
Также на заседании депутаты поддержали утверждение ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей муниципального контроля за транспортом, городским и лесным хозяйством.
По словам главы города Юрия Шалабаева, эти изменения позволяет уйти от так называемой "палочной системы", когда основным оценочным показателем деятельности муниципального контролирующего органа было количество проверок и штрафов. Теперь же будут оцениваться показатели, видимые и понятные всем жителям Нижнего Новгорода.
Так, в сфере деятельности управления административно-технического и муниципального контроля в части земельного контроля появится такой показатель как количество квадратных метров, используемых по назначению. В рамках жилищного контроля инспекторы будут отчитываться, сколько квадратных метров муниципального жилья приведено к нормативам.
Ранее депутаты Гордумы Нижнего Новгорода собрали гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса.
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