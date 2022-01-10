Заксобрание Нижегородской области направляет гуманитарную помощь донецкому Детскому социальному центру №1 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законодательное собрание Нижегородской области 24 февраля направило гуманитарную помощь Детскому социальному центру №1 администрации города Донецка. Автомобиль с предметами первой необходимости отправился из Нижнего Новгорода в Ростовскую область, сообщает пресс-служба ЗСНО.

Сейчас в поселке Золотая Коса (Ростовская область) располагаются дети и взрослые из Детского социального центра Донецка. Общее количество эвакуированных 60 человек: 6 сотрудников центра, 54 ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. В настоящее время все обеспечены крышей над головой и питанием, но остро нуждаются в средствах первой необходимости.

"Мы обратились к депутатам и сотрудникам регионального парламента с просьбой оказать посильную финансовую помощь для приобретения необходимых товаров для детей и их педагогов. Приятно, что люди очень активно отреагировали на чужую беду и приняли участие в сборе гуманитарной помощи. Все мы наблюдаем, как разворачивается ситуация в ЛНР и ДНР. Важно оказывать людям максимальную поддержку и помощь", - сказал председатель ЗС НО Евгений Люлин.

Напомним, что воспитанники Детского центра №1 города Донецка несколько раз приезжали в Нижний Новгород. Они были в Законодательном собрании на новогодних каникулах и в этом году. Сам центр был основан в 1997 году как приют для детей и подростков. Центр занимается адаптацией детей, попавших в сложную ситуацию: среди них сироты, ребята из социально неблагополучных семей, пострадавшие в результате боевых действий. В центре оказываются социальная, психологическая, педагогическая, юридическая и другие виды помощи детям. Учреждение рассчитано на пребывание детей от 3 до 18 лет.