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Общество

Почти 80 кандидатов подали заявки на должность министра информационных технологий и связи Нижегородской области

24 февраля 2022 15:12  [172] Общество
Правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 80 кандидатов подали заявки на должность министра информационных технологий и связи Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, в Нижегородской области завершился прием конкурсных заявок на замещение должности министра информационных технологий и связи региона. О своем участии заявили 79 кандидатов из 17 регионов.

После изучения анкет кандидатов последует очный этап, в котором экспертная комиссия проведет оценку кандидатов на соответствие указанным требованиям. В ее состав войдут представители регионального правительства, Законодательного собрания и Общественной палаты Нижегородской области.

Также в отборе кандидатов примут участие 6 представителей нижегородской IT-общественности. Предварительно в состав комиссии войдут директор Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора Тимур Радаев, коммерческий директор компании "Русатом. Инфраструктурные решения" Сергей Кучин, директор компании "Ситикард" Юрий Рябиков, декан факультета информатики, математики и компьютерных наук НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Наталья Асеева, директор филиала компании МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков, а также директор управляющей компании Нижегородского IT-кластера iClaster Марат Мухарьямов.

По словам министра информационных технологий Нижегородской области с 2010 по 2018 год Сергея Кучина, новый министр должен, с одной стороны, понимать основные тренды развития цифровых технологий, а с другой – учитывать интересы других отраслей, поскольку министерство решает огромное количество межведомственных задач.

Заместитель губернатора и куратор программы "Команда Правительства" Андрей Бетин отметил, представители отрасли обозначили приоритетные направления, на которые должен обратить внимание министр, уже находясь непосредственно на своем рабочем месте. По его словам, это позволит кандидату уже с самого начала быть с IT-сообществом на одной волне.

Напомним, проект "Команда Правительства" реализуется в Нижегородской области с 2018 года по инициативе губернатора Глеба Никитина. Он направлен на формирование резерва управленческих кадров региона. На сегодняшний день в базе находится более 41 тысячи анкет кандидатов.

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Теги:
Правительство Нижегородской области
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