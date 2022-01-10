Прокуратура утвердила обвинительные заключения по делу замглавы администрации Балахнинского района Людмилы Налтакян Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Прокуратура утвердила обвинительные заключения по делу замглавы администрации Балахнинского района Людмилы Налтакян. Об этом сообщает УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, 17 февраля прокурор Балахны подписал обвинительные заключения по всем уголовным делам в отношении Людмилы Налтакян.

Напомним, что замглавы администрации Балахнинского района была задержана 15 июля 2021 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Также она обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, летом 2020 года подозреваемая поручила директору МБОУ "СОШ № 3" произвести ремонт в школьной столовой в нарушение конкурсной процедуры заключения контракта через аффилированные лица.

Таким образом, школе был причинен имущественный вред сумму 790 тысяч рублей.

Кроме того, в декабре 2020 года подозреваемая, нарушив порядок закупок, обеспечила заключение договоров на поставку новогодних подарков для детей с единственным поставщиком — ООО "ТТК Логистик". Общая стоимость товара превысила 2 миллиона рублей, но поставщик закупил товар на 1,1 млн.

Ранее адвокат Людмилы Налтакян подал 3 жалобы на уголовное дело. Согласно им, его подзащитная не признают свою вину.