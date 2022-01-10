Владислав Атмахов: В ЛДПР уверены, что сейчас необходимо сплотиться Политика

Владислав Атмахов

"Ситуация, которая происходит на Украине – абсолютно неординарная. И сейчас, когда наши братья, наши соседи, страдают, - нельзя оставаться в стороне", - убеждён руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Владислав Атмахов.

"В это время необходимо объединиться, забыть о партийной принадлежности, о разных взглядах и религиях. Главное – сплотиться и поддержать тех, кому это необходимо", - добавил Владислав Атмахов.

"Сегодня депутаты Законодательного собрания Нижегородской области направили гуманитарную помощь Донецкому Детскому социальному центру.

Сейчас 6 сотрудников и 54 ребёнка эвакуированы и находятся в Ростовской области, в посёлке Золотая Коса. Естественно, фракция ЛДПР присоединилась к этой акции.

Все дети обеспечены крышей над головой и питанием, но остро нуждаются в средствах первой необходимости. Поэтому было принято экстренное решение сегодня отправить автомобиль из нашего региона в Ростовскую область.



ЛДПР всегда поддерживает тех, кто к нам обращается с миром и просьбой о помощи. Мы всегда поддерживаем детей, они должны быть в безопасности", - сказал руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Нижегородской области.