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Политика

Владислав Атмахов: В ЛДПР уверены, что сейчас необходимо сплотиться

24 февраля 2022 16:10  [99] Политика
Владислав Атмахов

Владислав Атмахов

"Ситуация, которая происходит на Украине – абсолютно неординарная. И сейчас, когда наши братья, наши соседи, страдают, - нельзя оставаться в стороне", - убеждён руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Владислав Атмахов.

"В это время необходимо объединиться, забыть о партийной принадлежности, о разных взглядах и религиях. Главное – сплотиться и поддержать тех, кому это необходимо", - добавил Владислав Атмахов.

"Сегодня депутаты Законодательного собрания Нижегородской области направили гуманитарную помощь Донецкому Детскому социальному центру.
Сейчас 6 сотрудников и 54 ребёнка эвакуированы и находятся в Ростовской области, в посёлке Золотая Коса. Естественно, фракция ЛДПР присоединилась к этой акции.

Все дети обеспечены крышей над головой и питанием, но остро нуждаются в средствах первой необходимости. Поэтому было принято экстренное решение сегодня отправить автомобиль из нашего региона в Ростовскую область.

ЛДПР всегда поддерживает тех, кто к нам обращается с миром и просьбой о помощи. Мы всегда поддерживаем детей, они должны быть в безопасности", - сказал руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Нижегородской области.

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Теги:
гуманитарная помощь ЛДПР
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