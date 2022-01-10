Выставка современной графики откроется 26 февраля в НГХМ Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка современной графики откроется 26 февраля в НГХМ. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, 26 февраля в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной, 3 откроется персональная выставка петербургского художника Андрея Бодрова - наследника богатых традиций ленинградской школы графики.

Экспозиция познакомит зрителей с современной графикой и самыми разными сторонами этого искусства. В рамках экспозиции будет представлено около 50 произведений художника, выполненных в разные годы, среди которых карандашные рисунки, офорты и пастель.

Организаторы сообщают, что любимой техникой художника является "сухая игла" - разновидностью офорта (гравюры на металле). Ее особенностью является насыщенность и бархатистость линии.

Выставка будет работать с 26 февраля по 10 апреля 2022 года в здании НГХМ на Верхневолжской набережной, д. 3.