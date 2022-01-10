Павел Пашинин: "Война не нужна ни России, ни остальному миру, никому!" Общество

Павел Пашинин Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Павел Пашинин прокомментировал начало военной операции на Донбассе в своем Instagram-аккаунте.

Депутат рассказал о том, что при чтении сегодняшний новостей, на ум приходят строчки стихотворения Николая Асеева:

"Насилье родит насилье,

и ложь умножает ложь;

когда нас берут за горло,

естественно взяться за нож."

"Война не нужна ни России, ни остальному миру, никому!", - подчеркнул депутат.

Также политик высказался о защите мирного населения.

"Сегодня нет другой страны, кроме России, кто встал бы на защиту мирных жителей, которым пришлось покинуть свои дома, чтобы выжить и дать жизнь своим детям. Только мы сможем защитить своих! Мы русские. С нами Бог!", - написал Павел Пашинин.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

В Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев. По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.