Павел Пашинин: "Война не нужна ни России, ни остальному миру, никому!"

Павел Пашинин
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Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Павел Пашинин прокомментировал начало военной операции на Донбассе в своем Instagram-аккаунте.
Депутат рассказал о том, что при чтении сегодняшний новостей, на ум приходят строчки стихотворения Николая Асеева:
"Насилье родит насилье,
и ложь умножает ложь;
когда нас берут за горло,
естественно взяться за нож."
"Война не нужна ни России, ни остальному миру, никому!", - подчеркнул депутат.
Также политик высказался о защите мирного населения.
"Сегодня нет другой страны, кроме России, кто встал бы на защиту мирных жителей, которым пришлось покинуть свои дома, чтобы выжить и дать жизнь своим детям. Только мы сможем защитить своих! Мы русские. С нами Бог!", - написал Павел Пашинин.
Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.
В Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев. По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.
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