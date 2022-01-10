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Общество

Роман Стронгин: "Происходящие события - это вопрос не только о Донбассе, это вопрос о жизни нас и нашей страны".

24 февраля 2022 19:09  [72] Общество
Роман Стронгин

Роман Стронгин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Общественной палаты Нижегородской области, президент ННГУ им. Лобачевского Роман Стронгин сообщил журналистам свое мнение о военной операции в Донбассе.

По его словам, НАТО и Запад последовательно превращали Украину во враждебную нам военную базу. 

"Они пытались это cделать и в Крыму. Но Крым ушел в родную гавань, Россию, после народного референдума в 2014-м году. Наши противники нагнетали обстановку и накачивали Украину оружием ускоренными темпами. Наше руководство своевременно предложило дипломатический путь решения всех накопившихся проблем безопасности, но Запад уклонился от диалога", - сказал Роман Стронгин.

Также президент ННГУ поддержал решение Владимира Путина о начале военной операции.

"Было найдено очень ответственное решение в соответствии со всеми законами, а главное - международным правом. Были соблюдены все процедуры и пройдены все законные этапы принятия этого решения - начала специальной операции на Украине. Президент получил право действовать. Решение принято правильное. Основная масса наших соотечественников понимает это и поддерживает. Конечно, это трудно. Но жизнь того стоит. Мы все должны поддержать это решение не только на словах, но и на деле", - сказал Роман Стронгин.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. 

В Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев. По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.

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Теги:
ДНР Законодательное собрание Мнения
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