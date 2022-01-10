Евгений Семёнов: "У них своя логика, свои геополитические интересы, и нам надеяться здесь не на что" Общество

Евгений Семёнов Фото: НИА "Нижний Новгород

Руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Евгений Семёнов прокомментировал начало военной операции на Донбассе.

"Война. Нужна ли война России? Возможно ли было продолжать политику дипломатическими методами? Возможно. Но до каких пор? До тех пор, пока НАТО не разместит по всему периметру российско-украинской границы ядерные ракетные комплексы? А что потом? Надеяться на то, что "действия НАТО носят сдерживающий характер"? Надеяться на то, что "они же не откроют огонь по мирному населению"? На это уже надеялись жители Сербии, Ирака, Ливии, Сирии.

Кажется, именно эта надежда в далёком 1945 прикрывала небо над Хиросимой и Нагасаки…

Мы тоже надеялись. Мы надеялись 30 лет. Мы называли их партнёрами, мы пытались действовать дипломатическими методами, мы даже предавали друзей – из дипломатических соображений. Но у них своя логика, свои геополитические интересы, и нам надеяться здесь не на что," - заключил эксперт.