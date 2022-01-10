Олег Лавричев предложил запустить проект "Промышленный Нижний" для студентов Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Локомотивы роста"

в Нижегородской области Олег Лавричев предложил запустить проект промышленно – экскурсионного направления "Промышленный Нижний". Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Согласно информации, 24 февраля состоялось очередное заседание общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Локомотивы роста" в Нижегородской области.

"При содействии ректора Нижегородского государственного технического университета Сергея Дмитриева планируется проводить экскурсии на предприятиях, чтобы их участники могли познакомиться с производственными процессами, промышленными музеями, техническими учебными центрами, инженерной инфраструктурой, пообщаться с топ-менеджерами предприятий. Думаю, что такая инициатива найдет поддержку", - сказал Олег Лавричев, добавив, что проект в первую очередь рассчитан на студентов и станет важным аспектом в их профориентации.

"Первыми предприятиями, на которых мы сконцентрировали свое внимание, стали "Горьковский автомобильный завод" и авиационный завод "Сокол". Год начинается очень непросто, но это добавит нам содержательной работы", - заявил Олег Лавричев.

Как отметила доцент НГТУ, автор проекта "Промышленный Нижний", волонтёр-организатор отряда "Промэкскурсовод" Елена Дубик, проект существует уже четыре года, и за это время проведено более шестисот экскурсий, в которых приняли участие тринадцать тысяч человек, и интерес к этому направлению растет не только среди российских, но и иностранных туристов.

"Активные студенты и преподаватели разрабатывают экскурсии на промышленные объекты Нижегородской области для того, чтобы закрытые объекты стали более доступными для желающих. Это не только заводы, музеи и предприятия, это и пешеходные экскурсии с уклоном на развитую городскую инфраструктуру, промышленность. Например, в Нижегородском Кремле представлена военная техника, которая изготавливалась на наших предприятиях. Такие экскурсии набирают популярность", - рассказала Елена Дубик.

Кроме этого, в ходе заседания члены общественного совета утвердили создание рабочей группы "Цифровизация промышленных предприятий", возглавил которую член Общественного совета, директор центра цифровой трансформации АНО "Научно-исследовательский институт проблем социального управления" Олег Педь.

По его словам, в задачи рабочей группы входит сбор информации об уже существующих на рынке информационных продуктах, способствующих повышению производительности труда и успешно применяемых в практической работе.

"Целью создания этой рабочей группы будет содействие повышению конкурентоспособности промышленных предприятий Нижегородской области через цифровизацию производственных и управленческих процессов", - пояснил он, отметив, что первое заседание рабочей группы намечено на 28 февраля 2022 года.

Также участники Общественного совета проголосовали за включение в состав общественного Совета проекта партии "Единая Россия" "Локомотивы роста" Нижегородской области генерального директора компании "СОНЕТ" Алексея Малышева и заслушали доклад члена "Совета работающей молодежи" Алексея Забродина об организации форума работающей молодёжи Нижегородской области "Рабочая стратегия".

Напомним, форум работающей молодежи "Рабочая стратегия" пройдет в Нижнем Новгороде в 2022 году. Такое решение было принято членами Совета работающей молодежи Нижегородской области, созданного в рамках реализации проекта партии "Единая Россия" "Локомотивы роста" на заседании 20 декабря 2021 года. В форуме примут участие представители промышленных предприятий региона и ведущие эксперты отрасли.